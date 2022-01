„Ersatzteile“ aus dem Schweinekörper?

Aber auch abseits Xenotransplantationen, wie die Verpflanzung tierischen Gewebes in Menschen heißt, läuft die Forschung auf Hochtouren. „Mittlerweile vermögen wir den Hauptteil der Herzpatienten zu behandeln, wenn die anderen Organe noch in Ordnung sind“, macht Prof. Laufer Mut. „Neben der menschlichen Transplantation können wir bereits Teile des Herzens ersetzen und mit modernen Kreiselpumpen unterstützen oder mitunter auch komplette Kunstherzen einpflanzen. Daran wird stetig gearbeitet, damit das technisch weiter ausreift.“ Weniger erfolgreich waren bislang Untersuchungen zur Zelltherapie und -regeneration. Doch auch hier könnte in Zukunft ein Durchbruch gelingen. In München wird ebenfalls eifrig an der Xenotransplantation geforscht. In wenigen Jahren könnte diese in Europa möglich sein.