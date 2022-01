Australian Open: 17-Jährige schreibt Geschichte

Endstation war dann in der zweiten Runde gegen die Belgierin Sofia Costoulas. Beim 0:6 und 2:6 war Meshkatolzahra Safi chancenlos. Bei brütender Hitze trat sie unter anderem mit Kopftuch und einer langen schwarzen Hose an. Jedoch kein Problem für die Muslimin: „Ich mag Sonne, aber nicht so sehr wie hier. Aber ich bin es gewohnt, bedeckt zu spielen, seit ich neun Jahre alt war. Ich mache das auch weiter. Das ist ein Teil von mir!“ Zudem spielt wohl auch der Verschleierungszwang in ihrer Heimat eine große Rolle.