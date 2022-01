Kanada meldet Cyberangriff auf Außenministerium

Große Spannungen zwischen Westen und Russland

Der Cyberangriff erfolgte inmitten der großen Spannungen zwischen dem Westen und Russland im Ukraine-Konflikt. Die Regierung in Kiew gibt an, „Beweise“ für eine russische Verwicklung in einen großen Cyberangriff zu haben, bei dem vor kurzem mehrere ukrainische Regierungs-Websites attackiert worden waren. Der Kreml bestreitet eine Beteiligung an dem Angriff.