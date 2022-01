King Karol: Torhüter-Videos begeistern im Netz

Sein Geschäft managt der Youtuber so erfolgreich, dass er von seinen Videos leben kann. Wenn er an einem Projekt arbeitet, ist es eine Woche später online. Sofort geht es dann auf zum nächsten Vorhaben. Was einfach klingt, ist in Wahrheit mit großem Aufwand verbunden. Neue Inhalte planen, verschiedene Szenen aufnehmen und die anschließende Produktion samt Schnitt erfordern viel Einsatz. „Sportlich und zugleich kreativ sein zu müssen, fällt nicht immer leicht“, gibt er zu.