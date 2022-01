Die Kohlmeise hatte heuer den Schnabel vorne

4.458 engagierte Oberösterreicher zählten auch 2022 eine Stunde lang die Vögel in ihrem Garten. 110.965 Vögel wurden es, wobei die Kohlmeise mit einem Anteil von 15 Prozent und 17.427 Individuen der häufigste Vogel Oberösterreichs war. Im vergangenen Jahr waren die samenfressenden Meisen aufgrund der hohen Verfügbarkeit an Baumsamen größtenteils an den Futterhäuschen ausgeblieben, was der Kohlmeise damals Platz drei bescherte. Mit 31 Vögeln pro Garten entsprach Oberösterreich dem Österreichdurchschnitt und lag ein wenig über dem Vorjahrswert (plus 2,5%).