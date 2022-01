Steirischer Priester in den Vatikan berufen

Über Paul Markowitsch

Paul Markowitsch bleibt auch nach seiner Berufung nach Rom Priester der Diözese Graz-Seckau. Er wurde am 1988 in Klagenfurt geboren, am 29. Juni 2014 vom damaligen Grazer Diözesanbischof Egon Kapellari zum Diakon und am 26. Juni 2016 im Grazer Dom von Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl zum Priester geweiht. Für einen Priester sei es besonders wichtig, „als Christ auskunftsfähig zu sein, anderen überzeugend vom christlichen Glauben zu erzählen und sich um ein authentisches Leben aus dem Evangelium zu bemühen“, sagte er bei der Priesterweihe. Seine Berufung zum Priesterberuf sei ihm schon früh bewusst gewesen, da er „von Kindesbeinen an Heimat in der Kirche und Freude am Glauben erfahren“ habe. Derzeit arbeitet Paul Markowitsch am Abschluss seiner Dissertation.