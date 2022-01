Funke entzündete Diesel: Garage ausgebrannt

Ein 74-Jähriger führte in seiner Hobbygarage in St. Michael (Bezirk Leoben) Samstagvormittag gerade Schweißarbeiten durch, als ein Funke die Dieselflasche in Brand versetzte. 18 Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen auf die angrenzende Garage verhindern, die Werkstätte des Mannes brannte dennoch vollständig ab. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.