Sonne und Schneefall: Steiermark zweigeteilt

Während Frau Holle in der Obersteiermark für tiefwinterliche Verhältnisse sorgt, kamen Sonnenanbeter in Graz am Samstag in Gastgärten auf ihre Kosten. Wobei: Der stürmische Wind war im ganzen Land zu spüren. Bis Sonntagmittag schneit es von Bad Aussee bis ins Mariazeller Land noch kräftig weiter - akute Lawinengefahr!