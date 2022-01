Hirscher nach Kitz-Show: „Das dablas ich nimma“

„Saugut. So cool“

Und was sagt Hirscher eigentlich zu Kitzbühel-Sieger Aleksander Aamodt Kilde? „Das was der heuer abliefert, saugut. So cool, vom körperlichen Einsatz, von der Power, von der Überzeugtheit - der frisst‘s ja wirklich her. Guter Skifahrer, technisch mega. Bei ihm heißt es Power, Power, Power.“