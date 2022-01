Bande verübte 188 Einbrüche: Nun drei Festnahmen

Steirische Ermittler haben mit einer ausgeforschten Tätergruppe gleich 188 Einbruchsdiebstähle aufgeklärt: Die fünf Männer haben innerhalb eines Jahres bei Einbrüchen in Garten- und Werkzeughütten rund 100.000 Euro Schaden verursacht. Das Diebesgut brachten sie dann in ihre Heimat Rumänien und verkauften es dort. Drei der Verdächtigen befinden sich in der Justizanstalt Leoben.