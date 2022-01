Urlaub wird zunehmend auf Campingplätze verlagert

Touristen haben ihren Urlaub in der Corona-Zeit vom Hotelbett auf den Campingplatz verlagert. Im Tourismusjahr 2020/21 ist die Zahl der Betriebe sowie der Betten in Österreich zurückgegangen, wohingegen es einen starken Zuwachs von Campingplätzen gab. Allein in Wien hat sich die Zahl der Tourismusbetriebe um über 29 Prozent reduziert. Insgesamt haben besonders viele Hotels in den Kategorien Drei-Stern sowie Ein-/Zwei-Stern geschlossen.