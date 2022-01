Mehrere Unfälle durch Schnee und glatte Straßen

Auf der A2, der Südautobahn, entstand ein Stau, nachdem vor Arnwiesen in Fahrtrichtung Wien ein Unfall passierte. Unfälle gab es auch auf der B 54 (Wechsel Straße), bei Gamling und bei Großpesendorf (beide Bezirk Weiz), wo ein das Auto in den Straßengraben stürzte. Die Sommeralmstraße musste wegen Schneeverwehungen komplett gesperrt werden. In Sankt Ruprecht an der Raab (Bezirk Weiz) geriet eine 36-Jährige mit ihrem Pkw ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals, die Frau wurde schwer verletzt.