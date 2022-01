Den Mythos Jochen Rindt hautnah erleben

Die Ausstellung rückt die Orte und Menschen in den Mittelpunkt, die in Rindts Leben eine Rolle gespielt haben. Wegbegleiter erinnern sich, Fans erzählen von der Faszination Jochens. Auch die legendären Boliden der Rindt-Ära wie der Monza-Lotus 72 oder der Ford GT40 aus Le Mans sind in der Schau zu bestaunen.