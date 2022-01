Fast jeder zweite Jugendliche startet eine Lehre

Weitere Fakten aus der Lehrlingsstatistik 2021:

Die Gesamtlehrlingszahl über alle Ausbildungsjahre betrug 15.328.

14.613 waren in den 5047 Ausbildungsbetrieben beschäftigt, 715 wurden in den 36 überbetrieblichen Einrichtungen ausgebildet.

Laut AMS gab es Ende Dezember 987 offene Lehrstellen, aber nur 680 Lehrstellensuchende.

81% der Wirtschaftstreibenden haben als unternehmerische Hauptsorge das Finden von ausreichend qualifiziertem Personal.

Metalltechnik ist mit 2022 Jugendlichen nach wie vor der Top-Lehrberuf, 1643 sind in Einzelhandelslehrberufen beschäftigt, 1530 erlernen Elektrotechnik.

Insgesamt wurden Jugendliche in 165 verschiedenen Berufen ausgebildet.