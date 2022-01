Immer weniger Orte können Winterspiele ausrichten

Innsbruck, das 1964 und 1976 Winterspiele ausgetragen hat, könnte schon Mitte dieses Jahrhunderts die Spiele nicht mehr ausrichten. „Der Klimawandel verändert die Geografie der Olympischen Winterspiele und wird leider die Liste der Austragungsorte, die für den Wintersport berühmt sind, verringern. Die meisten Austragungsorte in Europa werden bereits in den 2050er Jahren als unbedeutend oder unzuverlässig eingestuft, selbst in einer emissionsarmen Zukunft“, so Steiger. Bei Einhaltung der Klimaziele werden 2050 in Europa nur Lillehammer, Oslo und Albertville zuverlässige Spiele ausrichten können.