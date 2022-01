Machen Sie bei der Impflotterie mit?

Die Regierung hat sich mit der SPÖ auf ein Anreiz- und Belohnungspaket zur Steigerung der Impfquote verständigt. Kommen soll - neben der Impfpflicht - nun eine Impflotterie, wie die „Krone“ bereits am Mittwoch angekündigt hatte. Zu gewinnen sind Gutscheine im Wert von 500 Euro - und das sogar bis zu dreimal. Jede in Österreich im elektronischen Impfregister eingetragene Person hat die Möglichkeit, an das Geld zu kommen. Zudem sollen Gemeinden finanzielle Mittel erhalten, deren Höhe sich nach der Impfquote in der jeweiligen Kommune richtet. Werden Sie an der Impflotterie teilnehmen? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!