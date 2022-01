Damoklesschwert 14 Tage Isolation für LASK-Profis

Rieds Angst vor Corona

Rivale SV Ried bereitet sich hingegen weiter im eigenen Trainingszentrum und „alten“ Stadion auf die Saison (Cupspiel am 4.2. wurde auf 19.20 vorverlegt) vor. Auch aus Angst, Spieler im Corona-Fall isoliert im Ausland zurückzulassen. „Wir wollen niemanden im Stich lassen müssen“, so Rieds Sportdirektor Thomas Reifeltshammer, der selbst auch in der Türkei „schon ganz schlechte Bedingungen“ vorgefunden hat.