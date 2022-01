Unbekannter stahl Geldbörse in Einkaufszentrum

Ein bislang unbekannter Täter wird verdächtigt in einem Einkaufszentrum in Bad Radkersburg eine Geldbörse von einem 38-Jährigen gestohlen und mit der Bankomatkarte Geld behoben zu haben. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Der Vorfall hat sich bereits am Montag, dem 27. Dezember, ereignet.