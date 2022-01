Erster patentfreier Corona-Impfstoff entwickelt

Entwickelt wurde das Vakzin am Zentrum für Impfstoffentwicklung des Texas Children‘s Hospital in den USA. Der Impfstoff Corbevax erfülle alle Kriterien der globalen Gesundheit, erklärte Peter Hotez, einer der Chefentwickler, auf Twitter. Die Produktion könne einfach auf Milliarden von Dosen skaliert werden, er lasse sich einfach kühlen, sei sicher und könne ohne Patente oder andere Bedingungen in ärmeren Ländern hergestellt werden, schrieb Hotez. Der „Covid-Impfstoff der Welt“, wie ihn die Entwickler nennen, lässt sich bei vier Grad Celsius, also bei Kühlschranktemperatur, lagern - im Gegensatz zu den mRNA-Vakzinen, die tiefgekühlt werden müssen.