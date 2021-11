Weiter keine Spur von fairer Impfstoffverteilung

Ungleichgewicht ausbügeln

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) appelliert seit Langem mit Vehemenz an die Weltgemeinschaft, dieses Ungleichgewicht schnellstmöglich zu beenden. Andernfalls liege das Ende der Pandemie in weiter Ferne. Die Organisation warnte bereits mehrfach vor der Entstehung neuer Corona-Varianten in Gegenden mit geringer Durchimpfungsrate. Die zunächst im Süden Afrikas entdeckte Omikron-Variante stufte sie nun als „besorgniserregend“ ein.