NFL: Bills und Bengals gewinnen Wild-Card-Spiele

Diese wiederum zeigten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen den direkten AFC-East-Rivalen aus Foxborough bärenstark und ließen den New England Patriots im Kampf um ein Divisional-Round-Ticket kaum eine Chance. Bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt dominierten die Bills das Spiel von Beginn an und gingen bereits in der ersten Halbzeit mit 27:0 in Führung.