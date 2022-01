Ungeimpfter Sizilianer darf auf Insel zurück

Ein Gericht in der süditalienischen Stadt Reggio Calabria hat dem Einspruch eines Handelsvertreters stattgegeben, der seit Tagen am Kai in Kalabrien darauf wartete, mit der Fähre zurück zu seinem Heimatort auf Sizilien reisen zu können. Da der Sizilianer nicht geimpft ist, durfte er seit vergangenem Montag nicht in die Fähre zur Insel einsteigen.