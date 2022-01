Mutter legte infizierten Sohn (13) in Kofferraum

Die 41-Jährige, die im Schulbezirk Cypress-Fairbanks in Texas arbeitet, war dort mit ihrem Auto zu einer Teststation unterwegs, nachdem ihr Sohn positiv auf das Virus getestet wurde, so die Gerichtsdokumente. Laut der Nachrichtenagentur AP heißt es in einem Gerichtsdokument, dass die Mutter den 13-Jährigen in den Kofferraum gelegt habe, um eine mögliche Ansteckung mit dem Virus zu verhindern.