Warnung per Handy: Smarte Rauchmelder im Härtetest

Die grundlegende Funktion smarter Rauchmelder ist dieselbe wie bei ihren analogen Pendants: Sie schlagen akustisch an, sobald sich Rauch in der Luft befindet. Die intelligenten Modelle haben jedoch noch weitere Funktionen. „Mit dem WLAN vernetzte Rauchmelder können per App auf Gefahrensituationen aufmerksam machen - ein entscheidender Vorteil, wenn sich gerade niemand in Hörweite befindet“, erläutert „c’t“-Redakteur Sven Hansen.