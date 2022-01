50.000 Steirer bald ohne gültiges Impfzertifikat

Genaue Daten liegen nicht vor

Österreichweit müssen daher etwa 900.000 Menschen bis Anfang Februar ihren „Booster“ abholen. Wie viele davon in der Steiermark leben, kann das Land nicht sagen: „Wir verfügen nicht über diese Daten“, sagt Wolfgang Wlattnig von der Impfkoordination. Rein von der Statistik her sei aber anzunehmen, dass etwa 125.000 Personen in der Steiermark betroffen sind.