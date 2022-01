Kriechmayr war „von Geschwindigkeit überrascht“

Weil Kriechmayr die beiden Abfahrtstrainingsläufe am Dienstag und Mittwoch verpasst hat, müsste er die verkürzte Abfahrt am Freitag sowie den Lauberhorn-Klassiker am Samstag über die ganze Distanz eigentlich auslassen. Das letzte Wort dürfte aber noch nicht gesprochen sein. Am Donnerstagabend wird die Angelegenheit bei der Mannschaftsführersitzung in Wengen besprochen.