Zauchensee: Irrster Weltcupstart vorm Comeback

Der Wettergott meint es heuer gut

Und der Wettergott meint es gut: Nach derzeitigen Prognosen sollte erstmals seit 2014 bei der Abfahrt am Samstag von ganz oben gestartet werden können. Damals holte Lizz Görgl einen Sieg für Österreich. Das Spezielle daran: Der Starthang ist der Irrste im Weltcup: 72 Prozent Gefälle – Beschleunigung von 0 auf 120 in knapp fünf Sekunden! „Die Ski-Damen freuen sich jedes Mal, wenn sie nach Zauchensee kommen“, weiß Gsodam, der in seinem Hotel stets die Schweizerinnen beherbergt – die letzte Siegerin hieß 2020 Corinne Suter.