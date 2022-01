Gluhakovic: Nach 28 Tagen vor die Tür gesetzt

Am 13. Dezember spielte er beim 1:0 über Chindia, dem ersten Sieg nach vier Monaten in der Abwehr noch durch. Zwei Tage später folgte dann plötzlich der Schock: „Per Mail habe ich erfahren, dass der Klub die Zusammenarbeit auf einmal beenden will. Echt schade, trotzdem wünsche ich meinen Ex-Kollegen nur das Beste“, sagt der Wiener Petar Gluhakovic.