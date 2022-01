Schubertlinde wegen U-Bahn-Ausbau nun gefällt

Mehr als 60 Jahre stand die Schubertlinde, die zu Ehren des gleichnamigen Komponisten gepflanzt wurde, am Augustinplatz in Wien-Neubau. Doch dem U-Bahn-Ausbau war sie im Weg. Obwohl sich der ganze Bezirk für eine Umpflanzung aussprach, wurde der Baum am Montag schließlich gefällt.