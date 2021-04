Baummord: Zierkirschen gefällt, zersägt, entsorgt!

88 Jahre lang blühte eine der Japanischen Zierkirschen beim APA-Hochhaus in Döbling in den prächtigsten Farben, dann kam die Kettensäge und schnitt sie um – sie und weitere 13 Bäume in einem schon kargen Grätzel. So sieht das Areal nach dem Baummord jetzt aus: ein Betonturm auf einer Asphaltlichtung, umgeben von Autos.