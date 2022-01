Eiger, Mönch, Jungfrau: Aktivurlaub in der Schweiz

Eingebettet zwischen zwei Bergketten bietet der Brienzersee ein außergewöhnliches Naturerlebnis. Denn seine Ufer sind größtenteils unverbaut. Es ist eine mystische Stimmung am Wasser. Lediglich ein paar tieffliegende Vögel durchbrechen die Stille mit ihren Rufen. Wenn man nahe den senkrecht abfallenden Klippen von Ringgenberg paddelt, hat man fast das Gefühl zu schweben. Selbst mit einer Gruppe spürt man im Winter die Stille des Sees, denn jeder für sich bedient das Paddel gedankenversunken und bewegt sich Zug um Zug, fast lautlos an der Wasseroberfläche vorwärts. Nach einer Weile fühlt es sich an, als wäre das Kajak ein neuer praktischer Körperteil von mir, der kooperiert und genau das macht, was mein Kopf will. Ein kurzer Landgang mit Teepause ist in der Tour inbegriffen. Belebt von der kühlen, klaren Winterluft und mit unvergesslichen Erinnerungen, parke ich das Kajak nach zwei Stunden wieder am Ufer vom Strandbad Bönigen bei Interlaken.