Omikron bekämpfen: PCR-Test-Gültigkeit verkürzen?

Es sei die eine Frage, was gut wäre, die andere aber, was faktisch machbar sei, so Reich in der Diskussionssendung „Im Zentrum“. Selbst in Wien dauere es einen Tag, bis man das PCR-Testergebnis in der Hand habe. Bei einer Verkürzung der derzeitigen Gültigkeitsdauer von 48 Stunden wäre das Ergebnis dann schon wieder ungültig. Daher, so Reich: „Sobald wir das verkürzen können, rein praktisch, werden wir das tun.“ Derzeit sei dies aber nicht machbar.