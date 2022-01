Schulstart mitten in der Omikron-Welle

Nach verlängerten Weihnachtsferien heißt es für steirische Kinder und Jugendliche heute wieder zurück in die Schule. Überschattet wird die Rückkehr in die Klassenzimmer von der grassierende Omikron-Welle. Im Vorfeld haben sowohl das Bildungsministerium als auch die steirische Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner an Eltern und Schüler appelliert, sich am Wochenende vor Schulstart zu testen.