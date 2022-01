Wien: Urlaubsheimkehrer mit Omikron im Gepäck

„Es wurde gefeiert, als ob nichts wäre“

Rund 20.000 Wiener urlaubten im Wintermonatsschnitt der letzten Jahre in Tirol. Auch heuer begaben sich Zigtausende zum Pistenspaß in die Berge. Der sich in den Abendstunden in die Hütten und Partylocations verlagerte. „Es wurde gefeiert, als ob nichts wäre“, berichtete eine Tirol-Rückkehrerin der „Krone“. Auch dann noch, als erste Skilehrercluster publik wurden und Omikron die Vorherrschaft bei den Infektionen übernahm, was die Reproduktionszahl in die Höhe schnellen ließ.