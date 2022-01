Sirius-Halle: Ab Montag könnten Flüchtlinge kommen

Empörung herrscht in Stadt Klagenfurt und Land Kärnten: Die Kommunikation durch den Innenminister wird als unzureichend bezeichnet, denn am Freitag bekam Flüchtlingsreferentin Sara Schaar die Mitteilung, dass ab Montag wie bereits im Jahr 2015 wieder Flüchtlinge im Bundesquartier in der Sirius-Halle untergebracht werden könnten; maximal 450 Personen in stufenweiser Belegung. „Diese kurzfristige Informationspolitik ist unmöglich“, so Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider. „Die Bürger haben ein Recht, zu erfahren, was in der Halle passieren wird“, betont auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer.