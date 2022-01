Kuscheln mit den Eltern ist hier Pflicht

Die Neonatologie des Uniklinikums hat auch außerhalb von Salzburg einen guten Ruf. So kommen Kinder sowohl aus ganz Österreich als auch aus dem benachbarten Bayern auf die Station. „Wir verfolgen bei der Behandlung einen familienzentrierten Ansatz, der die Eltern sehr stark in die Pflege mit einbezieht“, sagt Sandra Pfleger. „Wenn ein Baby beispielsweise schon in der 23. Schwangerschaftswoche geboren wird, bleibt es mindestens bis zum errechneten Geburtstermin bei uns. Das heißt, dass auch die Eltern lange hier sind“, erzählt die 27-Jährige.