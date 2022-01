Schotte neuer Co-Trainer bei Austria Wien

Aus dem Nachwuchs steigt auch ein Jungprofi ins Training der ersten Mannschaft ein. Der bei den Young Violets überzeugende Mittelfeldmann Florian Wustinger (18) ist in der Vorbereitung samt einem Trainingslager in Belek (22. bis 29. Jänner) eingeplant. Darüber hinaus gab Sportdirektor Manuel Ortlechner zuletzt an, in der Winterpause „nichts Großartiges geplant“ zu haben.