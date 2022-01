Impfpflicht nur, wenn Impfung gegen Omikron wirkt

Nach Weihnachten und Silvester steigen die Infektionszahlen wieder etwas an. Zudem ist die Omikron-Variante bereits vermehrt unter uns. Könnte also bald aus dem Lockdown für Ungeimpfte wieder ein Lockdown für alle werden? Welche rechtliche Basis gibt es dafür? Und wird die Impfpflicht ab Februar überhaupt kommen, wenn die Impfung womöglich nicht gegen Omikron greift? All diese Fragen stellt Moderatorin Raphaela Scharf in „Nachgefragt“ dem Anwalt Mag. Florian Horn.