„Wenn die Impfpflicht kommt, wird es eskalieren“

Für heute, Mittwoch, sind in OÖ sieben Demonstrationen angesetzt, drei davon alleine in Linz. Am Freitag wollen Corona-Demonstranten bis zur Polizei in der Nietzschestraße ziehen. Bei der Exekutive geht man davon aus, dass die Proteste bis zur Einführung der Impfpflicht, zunehmen werden.