2 Tote in Heimen: Neuer Doskozil-Aufruf zum Impfen

„Ich persönlich gehe schon davon aus, dass die Spitäler in einem ähnlichen Maß belastet werden, wie in der vierten Welle. Daher muss man sich schon entsprechend vorbereiten“, so Doskozil am Mittwoch. Zudem sehe man bereits einzelne Cluster durch Omikron, etwa in Pflegeheimen - und auch hier zeige sich die Notwendigkeit der Impfung: „Diejenige Gruppe, die die dritte Impfung hatte, hat keine Hospitalisierung gebraucht. Aber zwei Personen, die nicht geimpft waren, sind an Omikron verstorben.“