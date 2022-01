In einer neuen Serie wird das Community-Team der „Krone“ in regelmäßigen Abständen Rede und Antwort stehen: Wir laden Sie in der „Community-Sprechstunde“ ein, uns Fragen, Wünsche und Anregungen zu bestimmten Themen zu stellen. Unser Diskussionspunkt in dieser Sprechstunde: „So war das Community-Jahr 2021!“ Mit 68,2 Millionen Aufrufen und 1,1 Millionen Kommentaren alleine im November knackte die „Krone“-Community sämtliche Rekorde. Wie unsere Abteilung mit den Rekordzahlen umgegangen ist, welche Herausforderungen dies mit sich brachte und wie der Arbeitsalltag dabei aussieht, möchten wir euch in unserer „Community-Sprechstunde“ am 10.1.2022 um 6 Uhr morgens näherbringen. Wir freuen uns auf eure Fragen!