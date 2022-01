Hobby-Forscherin entdeckt 50 Meter lange Dino-Spur

Eine rund 50 Meter lange Spur eines frühen Verwandten der Dinosaurier an einem walisischen Strand hat britische Wissenschaftler in Aufregung versetzt. Die versteinerten Abdrücke würden darauf hindeuten, dass in der Gegend vor mehr als 200 Millionen Jahren große Dinosaurier mit langem Hals gelebt hätten, twitterte das Natural History Museum in London.