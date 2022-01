Bittere San-Antonio-Pleite beim NBA-Schlusslicht

Für die San Antonio Spurs hat es am Samstag (Ortszeit) eine bittere Pleite in der National Basketball Association (NBA) gesetzt. Die Texaner verloren bei Schlusslicht Detroit Pistons 116:117 nach Verlängerung. Jakob Pöltl verzeichnete mit 15 Punkten und zwölf Rebounds zum zehnten Mal im Spieljahr ein Double-Double. Zudem bilanzierte der 26-jährige Center mit fünf Assists und je einem Steal sowie Block in 36:20 Minuten Einsatzzeit.