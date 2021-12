Wird sich 2022 alles zum Besseren wenden?

Beinahe zwei Jahre hält uns die Pandemie weltweit nun im Griff. Auch dem üblichen Silvester wurde mit einer Sperrstunde um 22 Uhr ein Riegel vorgeschoben, sodass nur im privaten Bereich in kleiner Runde der Rutsch in das neue Jahr bleibt. Auch politisch gab es im letzten Jahr viele unerwartete Wendungen. Mit dem neuen Jahr 2022 wird es hoffentlich besser: Impfungen und Medikamente sind in Sicht, Hoffnung auf etwas politische Ruhe und weniger Verordnungswirrwarr. Was denken unsere User? Wird sich im neuen Jahr alles zum Besseren wenden? Schreiben Sie Ihre Hoffnungen in den Kommentaren!