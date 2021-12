Omikron-Cluster in Flachau

Omikron-Alarm in Flachau! Es besteht Mutations-Verdacht im Ski-Ort. Zuvor war am Mittwoch ein Gastro-Cluster in einer dortigen Apres-Ski-Bar bekannt geworden. Währenddessen gehen auch in Rest-Österreich die Zahlen wieder nach oben. Schuld daran sind wohl die Feiertage – und nicht zuletzt die neue Virusmutation Omikron, die sich rasant verbreitet.