U20-WM wird wegen Corona-Ausbruchs abgebrochen!

Für Österreichs U20-Eishockey-Nationalteam bleibt bei der WM in Edmonton der zweite Auftritt zugleich der letzte! Am Tag nach der 2:11-Niederlage gegen Mitfavorit Kanada entschied sich der internationale Verband (IIHF) dazu, das Turnier vorzeitig abzubrechen. Das Coronavirus machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Nach Titelverteidiger USA hatten sich am Mittwoch auch die Teams von Tschechien und Russland in Quarantäne begeben müssen, ehe der Abbruch erfolgte ...