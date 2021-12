Familie lebte in Wien zwei Jahre ohne Warmwasser

5000 Klienten pro Jahr

Solche und viele andere Fälle würden in Erinnerung bleiben. „Man denkt natürlich auch noch zu Hause über einiges nach“, erläutert die Wienerin. Doch es brauche eine gesunde Distanz. So wie bei jener Klientin, die unendlich große Angst davor hat, in einem „Armengrab“ zu landen. „Sie ruft regelmäßig deswegen an, doch dabei können wir leider nicht helfen.“ Derzeit kümmern sich 16 Mitarbeiter um die Anliegen von etwa 5000 Klienten pro Jahr. Menschen, die durch Scheidung, Jobverlust oder Schicksalsschläge in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.