Thalhammer gewinnt mit Cercle auch Brügge-Derby!

Ende November war man auf dem vorletzten Platz von Belgiens Jupiler Pro League gestanden, in akuter Abstiegsgefahr mit gerade einmal drei Siegen in 16 Spielen - doch dann hat man bei Cercle Brügge niemand Geringeren als Dominik Thalhammer angeheuert! Und fürs Erste änderte sich alles: Denn aus den anschließenden fünf Liga-Spielen holte der beim LASK im Herbst Geschasste vier Siege, am Stefanitag sogar einen enorm prestigeträchtigen gegen den Stadtrivalen Club Brügge!