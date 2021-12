Wie feiern Sie Weihnachten?

An Heiligabend möchten wir unsere Leser aufrufen, uns von ihren schönsten Weihnachtstraditionen zu berichten. Egal, ob bekannte Fest-Gewohnheiten, wie das Christbaumschmücken und Geschenke-Auspacken, oder einzigartige Familienbrauchtümer. Wie verbringen unsere Leser den heutigen Tag? Was kommt bei der „Krone“-Community zu Weihnachten auf den Tisch und was macht das Fest für Sie jedes Jahr besonders? Teilen Sie Ihre liebsten Bräuche gerne mit uns und anderen Lesern unten in den Kommentaren, wir freuen uns auf eure Geschichten!