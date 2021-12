Der Tag, an dem mich die „Krone“ aussetzte

Ist das Öffi-Netz in Wien wirklich so gut? Dass es in den Außenbezirken nicht so sein soll, ist kein Geheimnis. „Krone“-Redakteurin Viktoria Graf machte daher den Test: Wie lange braucht man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von einem Wohngebiet in der Donaustadt bis in die „Krone“-Redaktion in der Muthgasse in Döbling?